В Ростовской области задержали полтонны мороженной воблы

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-24T16:00:08+03:00

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Полтонны мороженной рыбы задержали на въезде в город Семикаракорск Ростовской области. Как рассказали в региональном Управлении ветеринарии, поводом для осмотра машины стала стандартная процедура контроля.

Для это они остановили «Лада Ларгус», в котором оказалось 510 килограммов мороженной воблы. Водитель рассказал, что вез рыбу из города Волгодонска в Чалтырь, однако документов на товар - тех, что подтверждали бы происхождение продукции, ее качество и безопасность, он предъявить не смог. Также он не стал рассказывать, где купил и где хотел ее продать.

В Управлении добавили, что груз до выяснения обстоятельств задержали. Груз задержали до выяснения обстоятельств.

К слову, в аэропорту Ростова-на-Дону таможенники задержали семейную пару с контрабандной одеждой из Турции, в их багаже оказались детские и женские вещи. Как рассказали в Южном таможенном управлении, 160 вещей конфисковали.

ИСТОЧНИК KP.RU