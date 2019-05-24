СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-24T16:20:10+03:00

Выясняем, где в Ростове-на-Дону 30 мая 2019 проведут льготную стерилизацию кошек и собак. Фото: Александр ГЛУЗ

Выясняем, где в Ростове-на-Дону 30 мая 2019 проведут льготную стерилизацию кошек и собак

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Льготная стерилизация кошек и собак 30 мая 2019 в Ростове-на-Дону: цена будет дешевле на треть. Как рассказали в правительстве региона, в следующий четверг будет назначен день льготных операций. В бюджетных ветклиниках Ростовской области, адреса которых указаны ниже, услуга предоставляется на треть дешевле обычной стоимости, но только для того, чтоюы питомца приняли, необходима предварительная запись.

- Записать питомца на процедуру можно как по телефону, так и по месту ветеринарного учреждения, - рассказали специалисты. - Там же можно получить и рекомендации по подготовке к операции.

Известно, что дни льготной стерилизации проводятся раз в месяц. Таким способом ветеринары выступают за гуманное сокращение численности безнадзорных кошек и собак.

Только с начала года, специалисты донской ветеринарии прооперировали порядка 250 животных.

КОНКРЕТНО

Какие ветлечебницы участвуют в акции

г. Ростов-на-Дону, ул. 16-я Линия, 18, тел. (863)251-82-09;

г. Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, 60, тел. (863) 210-80-90;

г. Ростов-на-Дону, пр.Кировский, 106, тел. (863) 264-68-19;

г. Азов, ул. Ленина 74, тел. 8(86342)4-06-08;

г. Батайск, пер. Дачный, 26. 8 (86354) 5-86-17;

г. Белая Калитва, ул. Л. Толстого, 4, тел. (886383)2-69-09;

ст. Вешенская (Шолоховский район), пер. Буденновский, 11, тел. 8 (86353) 21787;

г. Волгодонск, ул. Пионерская, 165, тел. (8639)27-48-67;

г. Зерноград, пер. Ростовский, 15а, тел. 8 (86359) 42-9-52;

г. Каменск-Шахтинский, ул. Мусина, 104, тел. (86365)7-00-68;

г. Константиновск, ул. Революционная, 100, тел. 8 (86393) 2-37-35;

г. Миллерово, ул. Красноармейская, 7, тел. 8 (86385) 2-14-60;

г. Новочеркасск, пер. Скрябина, 5а, тел.8 (8635) 24-91-43;

г. Новошахтинск, ул. Отечественная, 81, тел. (86369)2-04-49;

г. Таганрог, ул. Котлостроительная, 43, тел. (8634)64-49-11;

п. Тарасовский (Тарасовский р-н), ул. Островского, 3, тел. 8 (86386) 3-23-37;

г. Шахты, пр-т Победа Революции, 115, тел. (8636) 22-27-00.

ИСТОЧНИК KP.RU