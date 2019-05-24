2019-05-24T16:31:14+03:00
Экономика

Пакет «Брокер PRO» от «БКС Брокера» и «БКС Банка» - выгодно и статусно

На финансовом рынке появился новый продукт, выпущенный «БКС Брокером» и «БКС Банком» - премиальный пакет услуг «Брокер PRO», объединяющий в себе преимущества как банковского обслуживания, так и брокерского
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При подключении к программе клиентам выдается статусная карта Visa Infinite. Заявку на подключение к программе можно подавать с июня

- Это первая премиальная карта для клиентов нашего партнера «БКС Брокер», в которой объединены только лучшие сервисы, такие как привилегии от платежной системы Visa, получение в любом месте наличных без комиссии, бонусная программа и др., - рассказал Илья Чернышев, руководитель дирекции розничного банковского бизнеса «БКС Банк».

Среди привилегий программы можно отметить повышенный лимит выдачи наличных в банкоматах «БКС Банка» - до миллиона рублей в сутки, бесплатное обслуживание с активами от 3 миллионов рублей, получение до 500 тысяч рублей в месяц в любых банкоматах по всему миру без комиссии и т. д.

- Пакет «Брокер PRO» разработан для премиального сегмента - это и выгодный, и максимально удобный сервис с широким спектром финансовых услуг, - уверен заместитель управляющего директора ООО «Компания БКС» Дмитрий Панченко.

«БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая лидирует на Московской бирже по количеству зарегистрированных клиентов - свыше 300 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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