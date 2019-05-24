2019-05-24T18:01:17+03:00
Общество

«Ооочень скромно»: Поклонники оценили фото в купальнике финалистки «Мисс Россия-2019» Елены Разинковой

Сама красавица назвала себя ангелочком
ГОШЕВ Игорь
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Сама красавица назвала себя ангелочком. Фото: Инстаграм Елены Разинковой.Сама красавица назвала себя ангелочком. Фото: Инстаграм Елены Разинковой.
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Ростовчанка Елена Разинкова вошла в ТОП-10 финалисток конкурса «Мисс Россия -2019». Несмотря на то, что главная корона достала не ей, а ее землячке - уроженке города Азова Ростовской области Алине Санько, девушка пользуется огромной популярностью в сети. И, кажется, после главного конкурса красоты страны поклонников у нее только прибавилось, впрочем как и уверенности в собственной красоте.

- О, ангелочек с неба упал. Это я, - подписала красотка снимок в купальнике, который опубликовала на своей странице в Инстаграм.

Всего за несколько часов ее фото оценили больше тысячи человек.

lenarazinkovalenarazinkova
О, ангелочек с неба упал Это я
1305 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Не улетай обратно, ангелочек, - поддержал юмор один из Интернет-пользователей.

- Ооочень скромно, но похоже на то, - оставил комментарий другой.

Многие писали ей комплименты на английском и французском языках.

Напомним, Елена Разинкова стала «Мисс Ростов-2019». Девушка учится на юриста, увлекается музыкой, живописью и пишет книгу по психоанализу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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