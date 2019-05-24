«Ооочень скромно»: Поклонники оценили фото в купальнике финалистки «Мисс Россия-2019» Елены Разинковой
Ростовчанка Елена Разинкова вошла в ТОП-10 финалисток конкурса «Мисс Россия -2019». Несмотря на то, что главная корона достала не ей, а ее землячке - уроженке города Азова Ростовской области Алине Санько, девушка пользуется огромной популярностью в сети. И, кажется, после главного конкурса красоты страны поклонников у нее только прибавилось, впрочем как и уверенности в собственной красоте.
- О, ангелочек с неба упал. Это я, - подписала красотка снимок в купальнике, который опубликовала на своей странице в Инстаграм.
Всего за несколько часов ее фото оценили больше тысячи человек.
- Не улетай обратно, ангелочек, - поддержал юмор один из Интернет-пользователей.
- Ооочень скромно, но похоже на то, - оставил комментарий другой.
Многие писали ей комплименты на английском и французском языках.
Напомним, Елена Разинкова стала «Мисс Ростов-2019». Девушка учится на юриста, увлекается музыкой, живописью и пишет книгу по психоанализу.
ИСТОЧНИК KP.RU