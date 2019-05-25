В Красном Сулине новый начальник следственного отдела

СЕГОДНЯ 08:08 2019-05-25T08:11:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Региональный следком сообщил о кадровой перестановке. В Красном Сулине сменился руководитель местного следственного комитета. Теперь руководитель расследованием уголовных дел будет подполковник юстиции Сергей Удовиченко. Известно, что он 14 лет работал в органах внутренних дел, а десять лет назад перешел в СУ СК России по Ростовской области

- До назначения на эту должность он являлся руководителем следственного отдела по городу Новошахтинск, - пояснили в ведомстве, добавляя, что за добросовестное исполнение своих обязанностей подполковник награжден «За безупречную службу» I степени.

Напомним, в феврале новым начальником следственного отдела в Таганроге назначен Руслан Багмут. В сентябре 2007 года принят в должности старшего следователя, работал заместителем руководителя отдела по городу Батайск, до настоящего времени исполнял обязанности начальника отдела по Таганрогу.

ИСТОЧНИК KP.RU