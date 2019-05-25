Донские автоинспекторы предупредили водителей о фотофиксации нарушений на трассе М-4 «Дон»
На федеральной трассе «Дон» в автоматическом режиме теперь фиксируют не только нарушения скоростного режима, но и правил остановки и стоянки транспортных средств. Автоинспекторы просят об этом не забывать и строго соблюдать ПДД.
- Данная мера необходима для повышения уровня безопасности дорожного движения, - пояснили в региональной автоинспекции. - Только в прошлом году на территории региона в дорожно-транспортных происшествиях, причиной которых стал наезд на стоящие транспортные средства, погиб 31 человек.
Напомним, запрещена остановка транспортных средств в местах, где применяется горизонтальная дорожная разметка желтого цвета по краю проезжей части. При этом наличие дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» при наличии разметки не обязательно. Нарушителям грозит штраф в размере 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU