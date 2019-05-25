2019-05-25T11:54:47+03:00
Происшествия

В Таганроге тушат крупный пожар в здании бывшего кожевенного завода

Площадь пожара уже составила 500 квадратных метров
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге горит заброшенное здание заводаВ Таганроге горит заброшенное здание заводаФото: ГУ МЧС России по РО
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В Таганроге местные пожарные тушат возгорание в здании бывшего кожевенного завода. По предварительным данным, огонь стал быстро распространяться по верхнему этажу около десяти утра в субботу, 25 мая. На место выехали 20 сотрудников, которые задействовали девять единиц техники.

- Обстановка уточняется, информации о пострадавших пока не поступала, - пояснили в службе спасения.

Напомним, предприятие было основано еще в 1853 году, долгие годы здесь производили кожу для обуви, пока в 2017 году завод не был объявлен банкротом.

К слову, неделю назад в Таганроге горело заброшенное здание бывшего хлебзавода. Пожар тушили около двух часов, примерная площадь пожара составила 1,7 тысячи квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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