В Ростове-на-Дону заместитель регионального управления налоговой службы арестована на два месяца
Заместитель управления налоговой службы Ростовской области, которую подозревают в превышении полномочий, арестована на два месяца. С таким ходатайством к суду обратился следователь, сообщив, что Ирина Александрова, будучи на свободе, имея обширные связи, может повлиять на свидетелей и ход расследования. Уже известно, что защита не согласна с таким решением суда Ленинского района, потому намерена его обжаловать.
Напомним, Ирину Александрову задержали вечером 23 мая в ее служебном кабинете. Официальных сообщений о том, в чем она подозревается пока не поступало, но СМИ узнали, что речь идет содействии ООО, учредителем которого является сын бывшего вице-губернатора Ростовской области.
- Она отменила решение об отказе в возмещении НДС одному обществу с ограниченной ответственностью, речь шла об 21 млн рублей, - пояснил источник в правоохранительных органах.
На данный момент Ирина Александрова находится в изоляторе.
ИСТОЧНИК KP.RU