В Ростове-на-Дону заместитель регионального управления налоговой службы арестована на два месяца

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-25T12:06:47+03:00

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Заместитель управления налоговой службы Ростовской области, которую подозревают в превышении полномочий, арестована на два месяца. С таким ходатайством к суду обратился следователь, сообщив, что Ирина Александрова, будучи на свободе, имея обширные связи, может повлиять на свидетелей и ход расследования. Уже известно, что защита не согласна с таким решением суда Ленинского района, потому намерена его обжаловать.

Напомним, Ирину Александрову задержали вечером 23 мая в ее служебном кабинете. Официальных сообщений о том, в чем она подозревается пока не поступало, но СМИ узнали, что речь идет содействии ООО, учредителем которого является сын бывшего вице-губернатора Ростовской области.

- Она отменила решение об отказе в возмещении НДС одному обществу с ограниченной ответственностью, речь шла об 21 млн рублей, - пояснил источник в правоохранительных органах.

На данный момент Ирина Александрова находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU