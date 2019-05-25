В Ростове-на-Дону ищут водителя перевернувшейся иномарки

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-25T12:22:55+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники автоинспекции ищут водителя, который спровоцировал рано утром 25 мая аварию на улице Петрашевского. По предварительным данным, мужчина решил пойти на обгон, но потерял управление. На скорости машина врезалась в попутную «ГАЗель», после чего перевернулась, упав на тротуар. Водитель «Форда» сбежал, а пассажир (ростовчанин 1987 года рождения) доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

- Водитель второй машины, мужчина 1983 года рождения, не пострадал, - пояснили в правоохранительных органах, добавляя, что по факту аварии начата проверка.

В социальных сетях, где уже появились снимки последствий аварии, активно обсуждают происшествие, некоторые предполагают, что водитель сбежал не просто так, а, скорее всего, был пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU