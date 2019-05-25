В Каменском районе временный мост через Северский Донец откроют в августе

СЕГОДНЯ 18:50 2019-05-25T18:54:14+03:00

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Временный мост через Северский Донец в Каменском районе заработает в августе. Об этом сообщили губернатору региона, когда он приехал на место, чтобы лично познакомиться с ходом работ.

Новый объект длиной 362 метра построят в отметке существующих съездов (будут использованы металлоконструкции временного моста через Керченский пролив). Сейчас на строительную площадку перебрасывают технику, конструкции пролетных строений, уже готовы три опоры.

Напомним, в середине апреля правая сторона моста через реку Северский Донец (трассе "Дон") была признана аварийной, после чего ее закрыли для проезда всех видов транспорта, движение осуществляется только по левой стороне, из-за чего на трассе многокилометровые пробки.

Автомобилисты, которые едут из Москвы на юг на своих машинах, могут пересечь реку Северский Донец на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области (931-ый км) по понтонному мосту. На самой трассе установлены знаки, которые подскажут автомобилистам, где именно уходить на понтонный мост.

ИСТОЧНИК KP.RU