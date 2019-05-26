Губернатор Ростовской области остался без еще одного заместителя

СЕГОДНЯ 00:01 2019-05-26T00:01:58+03:00

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У донского губернатора стало еще на одного заместителя меньше. 25 мая стало известно, что Юрий Молодченко, отвечавший за вопросы экономического развития Ростовской области, инвестиционную и инновационную деятельность, международного и межрегионального сотрудничества, а также имущественных и земельных отношений, подал в отставку. С должности он будет освобожден в понедельник, 27 мая.

- Юрий Молодченко уволен по собственному желанию, - сообщила пресс-служба губернатора.

Пост замглавы региона чиновник занимал с сентября 2015 года, а до этого он был министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий и организаций Ростовской области.

Напомним, на минувшей неделе был арестовал другой замгубернатора - Сергей Сидаш. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий о деле "о золотом песке" - многомиллионных хищениях при подготовке к ЧМ-2018. В обществе активно обсуждают дорогие вещи, которые были найдены в особняке чиновника.

ИСТОЧНИК KP.RU