В Ростове-на-Дону после дождя "поплыл" асфальт

СЕГОДНЯ 00:53 2019-05-26T00:58:13+03:00

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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии из переулка Грибоедовского, что расположен в районе Театральной площади. Там во время ливня 25 мая дождевая вода размыла асфальт, и его куски "поплыли" вниз по улице.

В комментариях под снимками горожане иронизируют, что плывет не асфальт, а бюджетные деньги, и призывают наказать подрядную организацию, ремонтировавшую дорогу. При этом люди вспоминают, как в этот же день дорожники ремонтировали проезжую часть в районе РИИЖТа прямо во время ливня. Видео об этом опубликовано в том же паблике.

- Сначала кладут асфальт в ливень, а потом он не держится и года, - возмущаются администраторы сообщества.

Напомним, пару лет назад похожее происшествие, только больших масштабов, случилось в переулке Семашко. Тогда дождь "смыл" на набережную и асфальт, и песок, завезенный для ремонта дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU