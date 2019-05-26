2019-05-26T10:35:45+03:00
Происшествия

"Форд" идет на таран: в сети появилось видео аварии с перевернувшейся иномаркой в Ростове-на-Дону

ДТП произошло на проспекте Стачки утром 25 мая
Илья БОГОМОЛОВ
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В социальной сети появилось видео ДТП, которое произошло на проспекте Стачки в Ростове утром 25 мая. Напомним, по предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомобиля Ford решил пойти на обгон, но потерял управление и на скорости врезался в попутную "ГАЗель". От удара иномарка перевернулась, вылетев на тротуар. Шофер сбежал, а его 31-летний пассажир был доставлен в больницу с травмами. Поисками водителя занимается полиция.

На ролике с авторегистратора видно, как иномарку заносит на проспекте, и она таранит "ГАЗель" в бок. От удара рассыпается каменный бордюр, огораживающий холм. В комментариях ростовчане вымещают злость на лихача, предполагая, что он был пьян в момент столкновения. Некоторые отмечают, что шофер стал "играть в шашки" на дороге из-за автомобиля, в котором установлен регистратор, так как тот медленно ехал по левой полосе.

Момент ДТП с переворотом на пр Стачки 25.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU

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