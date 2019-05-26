2019-05-26T11:47:05+03:00
Общество

"Пушистый покупатель": ростовчан умилил кот в продуктовом магазине

Питомец не покидал спины своего хозяина, пока тот выбирал напитки
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Ростов Главный"Фото из группы ВК "Ростов Главный"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают комичную фотографию с котом в магазине. На снимке запечатлен мужчина, выбирающий напитки в продуктовом отделе, а на плече у него, как попугай у пирата, сидит взрослый рыжий кот. Питомец так хорошо надрессирован, что не покидает спины своего хозяина. В комментариях умиляющиеся горожане называют его "пушистым покупателем". Некоторые предположили, что котейка находится в такой позе, потому что пришел в шок от цен на газировку.

Кстати, недавно в Новокузнецке произошел курьезный случай с участием кота. Безобидный питомец затопил целый магазин. Все началось с того, что усатый жилец одной из квартир научился самостоятельно открывать кран с водой, чтобы утолять жажду. Однажды ночью он привычным способом попил на кухне, а кран не закрыл. В итоге вода переполнила раковину и потекла на пол. Сначала затопило квартиру, а потом и магазин, находившийся этажом ниже. Торговая точка подала в суд на собственников квартиры и взыскала почти 200 тысяч рублей материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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