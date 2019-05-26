2019-05-26T14:30:21+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону такси врезалось в светофор: погибла 6-летняя пассажирка

Ее маму в тяжелом состоянии доставили в больницу
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ДТП от Екатерины Кирисенко из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ДТП от Екатерины Кирисенко из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня утром, 26 мая, в Ростове на проспекте Стачки авария автомобиля такси унесла жизнь ребенка. Как сообщили "КП" в отделе пропаганды донского управления ГИБДД, в 10:15 иномарка Renault Logan врезалась в столб около выезда на мост.

- По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением и допустил столкновение со светофорным объектом, - рассказали полицейские. - В результате на месте ДТП погибла девочка 6 лет, женщина 37 лет доставлена в больницу. Водитель не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Судя по фотографиям с места аварии, которые появились в социальных сетях, машина ударилась о светофор правым боком и получила серьезную вмятину, после чего перевернулась. Столб от удара накренился.

Ростовчане под фото предполагают, что автомобиль ехал без детского кресла. Многие приписывают таксисту лихой стиль вождения, что могло послужить главной причиной трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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