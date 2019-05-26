ФК "Ростов" закончил сезон 2018/19 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ

СЕГОДНЯ 17:47 2019-05-26T17:51:33+03:00

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Сегодня, 26 мая, футбольный клуб "Ростов" сыграл свой последний матч в РПЛ в сезоне 2018/19. "Желто-синие" выступили против "Ахмата" в Грозном и завершили встречу проигрышем - 1:0. Единственный гол забил Аблай Мбенг. На 38-ой минуте он замкнул передачу партнера с фланга. Далее команды обменялись опасными моментами, но счет не изменился.

- Сегодня был матч равных соперников. В первом тайме в обороне сыграли надежно – у соперника был всего один удар по нашим воротам. Во втором тайме пошли в атаку, и у "Ахмата" появились шансы, - прокомментировал игру главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

В итоге "желто-синие" завершают сезон на девятой строчке турнирной таблицы. Болельщики в социальных сетях оставляют много негативных комментариев. Наставник ростовчан прокомментировал этот результат следующим образом.

- С самого начала была задача — избежать стыков. Мы ее добились за пять туров до конца. Что касается Кубка России, то прошли хороший путь, обыграли "Зенит", "Краснодар", достойно выглядели с "Локомотивом". Будем работать дальше и анализировать случившееся, чтобы не повторить ошибок, которые были.

ИСТОЧНИК KP.RU