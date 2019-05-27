2019-05-27T09:58:00+03:00
Общество

Ростовчан возмутила уборка улицы Малиновского

Мусор был собран, но оставлен вдоль проезжей части, пока не размыл дождь
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото пользователя ВК Александра Ка из группы "Левенцовка_news"Фото пользователя ВК Александра Ка из группы "Левенцовка_news"
Изменить размер текста:

В социальной сети ростовчанин пожаловался на уборку улицы Малиновского.

- Уже неделя, как от кольца Доватора на тротуарах убрали грязь и мусор. Сначала собрали в кучки и не вывезли, естественно, их разнесли и растоптали. Потом этот же мусор коммунальщики сложили в пакеты и забыли, наверное. Теперь это все опять размыло дождем, - рассказал пользователь социальной сети Александр, выложив фото с места события. - Зато, наверное, уже отчитались за проделанную работу!

Пост мужчины вызвал множество негативных комментариев от местных жителей. Люди критикуют качество уборки улиц, возмущаясь, почему мусор нельзя вывезти сразу.

Добавим, что 25 мая администрация города отчиталась о проведенном субботнике. В нем приняли участие 4252 человека, было задействовано 129 единиц техники. С территории города вывезено 765 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки
«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Ливень не остановил ростовских велосипедистов
Ростовский дрифт: трамвай сошел с рельсов на 14-ой Линии
Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 мая - 2 июня 2019: солнце и до плюс 31 градуса
В Ростове-на-Дону провели ГТО по русскому языку
В Ростове-на-Дону во время дождя образовалась своя долина водопадов
"Давай, брат!": в Ростове-на-Дону подросток прыгнул в реку с высоты пятого этажа
Более 14 миллионов рублей потратят для заключенных в Ростовской области
ФК "Ростов" закончил сезон 2018/19 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ
В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья
Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей