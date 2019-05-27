Ростовчан возмутила уборка улицы Малиновского

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-27T09:58:00+03:00

Мусор был собран, но оставлен вдоль проезжей части, пока не размыл дождь

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В социальной сети ростовчанин пожаловался на уборку улицы Малиновского.

- Уже неделя, как от кольца Доватора на тротуарах убрали грязь и мусор. Сначала собрали в кучки и не вывезли, естественно, их разнесли и растоптали. Потом этот же мусор коммунальщики сложили в пакеты и забыли, наверное. Теперь это все опять размыло дождем, - рассказал пользователь социальной сети Александр, выложив фото с места события. - Зато, наверное, уже отчитались за проделанную работу!

Пост мужчины вызвал множество негативных комментариев от местных жителей. Люди критикуют качество уборки улиц, возмущаясь, почему мусор нельзя вывезти сразу.

Добавим, что 25 мая администрация города отчиталась о проведенном субботнике. В нем приняли участие 4252 человека, было задействовано 129 единиц техники. С территории города вывезено 765 тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU