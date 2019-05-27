2019-05-27T10:20:45+03:00
Общество

Более 14 миллионов рублей потратят для заключенных в Ростовской области

Поставщика определят сегодня
Илья БОГОМОЛОВ
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Почти 15 миллионов рублей - столько потратят на закупку сливочного масла для заключенных в Ростовской области. Поставщика продукта сейчас ищут на сайте госзакупок сотрудники регионального ГУФСИН. Проведение электронного аукциона намечено на полдень 27 мая.

Максимальная цена контракта - 14 933 200 рублей. На эти деньги колонии должны закупить 40 тысяч килограммов коровьего масла, жирностью не менее 72,5%. Цена за килограмм указана - 373,33 рубля.

Напомним, что у Федеральной службы исполнения наказаний в Ростовской области имеются пять колоний строгого режима, четыре - общего режима (одна из них для женщин) и одна колония-поселение, а также пять следственных изоляторов и два лечебных учреждения. По состоянию на 1 марта 2019 года в перечисленных местах лишения свободы содержалось 16908 человек. Недавно прошел аукцион по закупке для них 116 тысяч килограммов говядины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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