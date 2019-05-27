2019-05-27T11:16:29+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время дождя образовалась своя долина водопадов

Местные жители назвали ее красивой, хотя и недовольны ситуацией с ливневой канализацией
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовчанка выложила в социальную сеть ролик о ростовских водопадах. Точнее, месте, где во время ливня образуется целый каскад падающей воды. Речь идет от пересечении Солдатского переулка и улицы Трудящихся, где дома расположены на склоне, а между ними для пешеходов построены лестницы. Во время сильного дождя, 26 мая, женщина сняла на видео, как по этим ступенькам с шумом срывается вода. Ролик назвали "Долина водопадов". В комментариях ростовчане спрашивают, организованы ли уже экскурсии к новой достопримечательности.

Долина водопадов в пер. Солдатском 26.5.2019.Ростов-на-Дону Главный

Напомним, что другим ярким водным явлением в южной столице считаются коммунальные гейзеры. Некоторые из них достигают в высоту пятого этажа. Ростовчане нередко рассуждают, что в них можно купаться или мыть машины. Собственно, в теплую погоду многие не упускают шанс перед тем, как на место ЧП приедут ремонтники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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