2019-05-27T11:59:22+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону провели ГТО по русскому языку

В ЮФУ в день филолога еще раз напомнили о значимости русского языка
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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25 мая в Ростове-на-Дону в День филолога провели очередную сессию проекта «ГТО по русскому языку», автор которого Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета. Сам проект нацелен привлечь внимание к проблемам сохранения и популяризации русского литературного языка. А тестовые задания разработаны для проверки знаний норм русского литературного языка, а также навыков работы с официально-деловыми письменными документами.

Фото: ЮФУ

Фото: ЮФУ

- День филолога - это отличный повод напомнить о значимости русского языка, проверить грамотность, - рассказала председатель экспертной комиссии ГТО Инна Ковтуненко. - В очередном эпизоде проекта нормы ГТО по русскому языку сдавали студенты и преподаватели финансово - экономического колледжа РГЭУ (РИНХ). Будущие менеджеры, финансисты и экономисты проявили инициативу в важном деле продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности, культурного и образовательного единства Российской Федерации.

Напомним, День филолога отмечают ежегодно 25 мая в России. Эта профессиональный праздник для всех, кто так или иначе связан с филологией - выпускникам и преподавателям филологических факультетов, учителям русского языка и литературы, работникам библиотек, переводчикам и просто ценителям родного языка и литературы. День филолога отмечают на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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