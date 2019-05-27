СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-27T13:20:30+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 мая - 2 июня 2019: солнце и до плюс 31 градуса. Так, если верить прогнозам синоптиков, то понедельник, 27 мая, в донской столице еще могут пойти дожди. Температура воздуха днем ожидается до плюс 23 градусов выше нуля.

Во вторник, 28 мая, потеплеет до плюс 26 градусов, будет солнечно и без осадков. В среду, 29 мая, еще на один градус теплее и снова солнышко. А в четверг, 30 мая, до плюс 29 градусов тепла.

В пятницу, 31 мая, синоптики прогнозируют до плюс 32 градусов выше нуля. В выходные, 1 и 2 июня, снова солнечно и до 32 градусов со знаком плюс. При этом ветер ожидается восточный, он не будет превышать скорости пяти метров в секунду.

Атмосферное давление всю неделю - выше нормы: до 759 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU