2019-05-27T13:31:22+03:00
Общество

Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 мая 2019 пройдут отключения света
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 мая 2019 пройдут отключения света.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону 28 мая 2019 пройдут отключения света.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице запланированы плановые отключения электричества, не будут работать электроприборы в разных районах города. Коммунальщики озвучили список адресов, где не будут работать телевизоры, холодильники и оргтехника.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света 28 мая 2019

с 09:00 до 11:00:

- ул. Зорге 15-17.

с 09:00 до 15:00:

ул. Жмайлова 3-11; просп. Стачки 202/1, 204, 204В.

с 09:00 до 13:00:

- ул. 19-я линия 11-25, 14-34; ул. Мясникова 24-28.

с 09:00 до 16:00:

- ул. Школьная 11-13; ул. 40-я Линия 60-84, 17-41; ул. Тюхряева 56-66, 61-77; пер. - Клавишный 2-12; пер. Агрономический 2-26, 1-19.

ул. Обороны 1, 11-35, 8-32; пер. Халтуринский 15-17, 10-12; пер. Братский 8-10; ул. Станиславского 8А.

- пер. Булавина 15-33, 2-12; ул. Сызранская 3-19, 4-18; пер. Трудовой 3-5, 8-30.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Штахановского 13, 15, 17, 19; ул. Вятская 25/100.

с 10:00 до 13:00:

- ул. Таганрогская 112, 114, 114Г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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