Ливень не остановил ростовских велосипедистов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-27T13:51:59+03:00

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Во время ливня, 26 мая, в Ростове-на-Дону прошел велопарад. Участники мероприятия не дали непогоде себя остановить, только вооружились дождевиками, капюшонами и зонтами. Трассой для любителей двухколесного транспорта стали центральные улицы города и левый берег Дона, старт и финиш располагались на Театральной площади.

- Мы готовились полгода, продумывали все до мелочей, подбирали лучших партнеров, чтобы устроить настоящий городской праздник, - рассказали организаторы мероприятия. - Но мы и представить не могли, как природа по-настоящему нам поможет в этом! Лучшее, что могло произойти, это дождь, ливень! Все утро! И те почти 1500 человек, огонь в сердцах которых этот дождь не погасил!

Добавим, что велопарад прошел в Ростове уже в третий раз. Это ежегодное мероприятие, которое проводится по всей России в последнее воскресенье мая.

ИСТОЧНИК KP.RU