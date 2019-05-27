«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-27T14:05:04+03:00

Под ними уже больше 16 тысяч лайков

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Пляжное фото Чемпионки Европы 2018 по плаванию Юлии Ефимовой набирает тысячи лайков. Его она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем пловчиха стоит в обтягивающих джинсах яркого цвета спиной к зрителям и показывает язык.

Народ тут же принялся нахваливать новый образ лидера российской сборной по плаванию: «Классные штаны», «Крутые джинсы», «Красотка Юля», «Сладкая штучка!», «Красотка яркая», «Юля, это просто бомба!», «Как всегда нереально» и «В таком ракурсе - настоящая победа».

Были и такие комментарии: «Что же ты делаешь с моей психикой» и «Замуж пора».

pryanya93 Peace #pineapple #sunset #love

Известно, что болельщики ценят известную спортсменку из города Волгодонска Ростовской области не только за спортивные достижения, но и красоту. Ефимова часто публикует профессиональные фотографии, а также снимки, сделанные на заграничных пляжах в купальниках. Под каждым таким тысячи лайков и комплиментов.

ИСТОЧНИК KP.RU