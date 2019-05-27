«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Пляжное фото Чемпионки Европы 2018 по плаванию Юлии Ефимовой набирает тысячи лайков. Его она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем пловчиха стоит в обтягивающих джинсах яркого цвета спиной к зрителям и показывает язык.
Народ тут же принялся нахваливать новый образ лидера российской сборной по плаванию: «Классные штаны», «Крутые джинсы», «Красотка Юля», «Сладкая штучка!», «Красотка яркая», «Юля, это просто бомба!», «Как всегда нереально» и «В таком ракурсе - настоящая победа».
Были и такие комментарии: «Что же ты делаешь с моей психикой» и «Замуж пора».
Известно, что болельщики ценят известную спортсменку из города Волгодонска Ростовской области не только за спортивные достижения, но и красоту. Ефимова часто публикует профессиональные фотографии, а также снимки, сделанные на заграничных пляжах в купальниках. Под каждым таким тысячи лайков и комплиментов.
ИСТОЧНИК KP.RU