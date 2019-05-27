«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки

СЕГОДНЯ 14:21 2019-05-27T14:21:15+03:00

А другие сравнивают красавицу Анастасию с актрисой Анджелиной Джоли

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В Интернете разгорелись страсти на странице супруги футболистам московского «Локомотива» Дмитрия Трасова. Супруга-модель опубликовала на своей страничке в Интернете фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с бабушкой. Кадр Анастасия Тарасова подписала стихами своего дедушки, а от себя добавила:

- Мои слова поздравления и восхищения для моей родной бабушки Люси! С твоим 78 днем рождения, моя душа.

Однако хейтеры тут же накинулись на хозяйку микроблога с упреками:

- Всегда удивляли посты, когда начинают поздравлять своих бабушек. Зачем прилюдно? Или твоя бабушка известная личность? - написала одна из подписчиц.

- А зачем поздравлять бабушку в Инстаграме? Она что тоже там сидит? - задается вопросами другая.

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Но молчать поклонники Тарасовой не стали, а бойко ответили всем интересующимся:

- А что здесь такого что человек любит и поздравляет свою бабушку, этим нужно просто восхитятся только и все, красивая девочка - красивая бабушка, есть значит в кого.

Было и такое мнение: «Ой, оставьте уже Тарасовых-Костенко в покое. Они и вместе и врозь не пропадут. За себя надо переживать каждому».

Были и комплименты: «Вы тут на Анджелину Джоли похожа» и «Как кадр их фильма. Очень красивые. Здоровья бабушке и всего хорошего!».

ИСТОЧНИК KP.RU