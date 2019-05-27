«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки
В Интернете разгорелись страсти на странице супруги футболистам московского «Локомотива» Дмитрия Трасова. Супруга-модель опубликовала на своей страничке в Интернете фотографию, на которой она запечатлена в обнимку с бабушкой. Кадр Анастасия Тарасова подписала стихами своего дедушки, а от себя добавила:
- Мои слова поздравления и восхищения для моей родной бабушки Люси! С твоим 78 днем рождения, моя душа.
Однако хейтеры тут же накинулись на хозяйку микроблога с упреками:
- Всегда удивляли посты, когда начинают поздравлять своих бабушек. Зачем прилюдно? Или твоя бабушка известная личность? - написала одна из подписчиц.
- А зачем поздравлять бабушку в Инстаграме? Она что тоже там сидит? - задается вопросами другая.
Но молчать поклонники Тарасовой не стали, а бойко ответили всем интересующимся:
- А что здесь такого что человек любит и поздравляет свою бабушку, этим нужно просто восхитятся только и все, красивая девочка - красивая бабушка, есть значит в кого.
Было и такое мнение: «Ой, оставьте уже Тарасовых-Костенко в покое. Они и вместе и врозь не пропадут. За себя надо переживать каждому».
Были и комплименты: «Вы тут на Анджелину Джоли похожа» и «Как кадр их фильма. Очень красивые. Здоровья бабушке и всего хорошего!».
ИСТОЧНИК KP.RU