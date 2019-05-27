2019-05-27T14:55:43+03:00
Общество

«Похудеть надо пару килограмм»: Поклонники дают советы звезде Playboy Марии Лиман

Красавица опубликовала откровенный снимок
ГОШЕВ Игорь
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Красавица опубликовала очередной откровенный снимок. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица опубликовала очередной откровенный снимок. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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На странице звезды Playboy Марии Лиман - аншлаг. Причина тому - откровенный снимок, который опубликовала сексапильная брюнетка. На нем она сидит в одних трусиках и джемпере, который выгодно подчеркивает достойные формы модели.

- Больше ничего не покажу, - дразнит подписчиков красотка из Ростова-на-Дону.

А после задает вопрос: «А чтобы Вы хотели увидеть на этом фото?».

Некоторые дали волю своей фантазии: «Хотели бы тебя лицезреть в прозрачном нижнем белье», «Твою улыбку!» и «Все, что кому нужно, все видно!».

Был и такой комментарий: «Ну, должна же быть какая-то интрига же? А так - просто блеск! Великолепно!».

Правда, среди ее подписчиков оказалось немало тех, кто с радостью раздает советы:

- Похудеть надо пару килограмм, - написал один из них.

- Косточка на ноге начинает расти. Поменьше лодочки носи, а то изуродуешь ступни, - предупредил другой.

Но были и истинные фанаты: «Очень эффектно, Мария!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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