«Похудеть надо пару килограмм»: Поклонники дают советы звезде Playboy Марии Лиман
На странице звезды Playboy Марии Лиман - аншлаг. Причина тому - откровенный снимок, который опубликовала сексапильная брюнетка. На нем она сидит в одних трусиках и джемпере, который выгодно подчеркивает достойные формы модели.
- Больше ничего не покажу, - дразнит подписчиков красотка из Ростова-на-Дону.
А после задает вопрос: «А чтобы Вы хотели увидеть на этом фото?».
Некоторые дали волю своей фантазии: «Хотели бы тебя лицезреть в прозрачном нижнем белье», «Твою улыбку!» и «Все, что кому нужно, все видно!».
Был и такой комментарий: «Ну, должна же быть какая-то интрига же? А так - просто блеск! Великолепно!».
Правда, среди ее подписчиков оказалось немало тех, кто с радостью раздает советы:
- Похудеть надо пару килограмм, - написал один из них.
- Косточка на ноге начинает расти. Поменьше лодочки носи, а то изуродуешь ступни, - предупредил другой.
Но были и истинные фанаты: «Очень эффектно, Мария!».
ИСТОЧНИК KP.RU