2019-05-27T15:10:00+03:00
Общество

Лебедь или Богиня?: Фото «Миссис Россия» в бассейне Полины Дибровой набирает тысячи лайков

Поклонники называют ее одной из красивейших дам России
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники называют ее одной из красивейших дам России. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники называют ее одной из красивейших дам России. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Тысячи лайков в Интернете набирает фотография «Миссис Россия» Полины Дибровой, которая запечатлена в бассейне. На нем мать троих детей позирует фотографу. Снимок вышел таким, что глаз не оторвать. Слова под кадром - на вес золота.

- Вся ваша жизнь, судьба - это последствия тех решений, которые вы приняли, - подписала она снимок. - Детство, юность, взрослая жизнь. Осознанные решения начинает принимать школьник. Сколь угодно можно роптать и не соглашаться с этим. Решение могло быть принято 5, 10, 20 лет назад или 1 минуту. Друзья, вспоминайте, то самое главное свое решение, которое перевернуло жизнь.

polinadibrovapolinadibrova
Вся ваша жизнь, судьба - это последствия тех решений, которые вы приняли
3254 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики поблагодарили Полину за этот пост и осыпали комплиментами: «Лебедь», «Красотка», «Одна из красивейших дам России», «Фото-бомба» и «Богиня!».

Под постом Полины Дибровой уже больше трех тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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