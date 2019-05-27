В Ростовской области 150 тысяч жителей будут больше платить за свет

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-27T15:46:46+03:00

В Ростовской области около 150 тысяч жителей будут больше платить за свет. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Причина в том, что они вовремя не сделали поверку счетчиков

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В Ростовской области около 150 тысяч жителей города будут больше платить за свет. Как рассказали энергетики, причина заключается в том, что они вовремя не сделали поверку счетчиков.

- Были сняты с расчетов все приборы учета с истекшим сроком поверки, - рассказали энергетики. - Расчет стоимости электроэнергии для данных клиентов ближайшие три месяца будет осуществляться исходя из среднемесячного потребления в течение года - «по среднему», а в дальнейшем по нормативу с применением повышающего коэффициента, что существенно увеличит затраты на электроэнергию.

В итоге, дончанам, которые получили такие квитанции, необходимо в ближайшее время осуществить поверку прибора учета, либо заменить старый счетчик на новый. Для этого нужно обратиться либо напрямую к энергетикам, либо в свою Управляющую компанию, где подскажут нужный адресок.

Правда, по закону все манипуляции, связанные со вскрытием пломбы, должны проводиться после уведомления поставщика услуг - энергосбытовой компании, представитель которой должен зафиксировать дату съема пломбы и показания счетчика. Если же он не был уведомлен в установленном порядке, такое потребление электроэнергии считается безучетным.

Поэтому важно выбирать тех, у кого есть такой договор с правом ввода в эксплуатацию приборов учета.

ИСТОЧНИК KP.RU