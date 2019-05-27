2019-05-27T15:57:14+03:00
Общество

МЧС распространило штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области

Спасатели просят жителей не забывать зонтики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Ростов вновь вернется непогодаВ Ростов вновь вернется непогодаФото: Иван ТИМОФЕЕВ
Изменить размер текста:

Спасатели Ростовской области распространили официальное сообщение о непогоде. Штормовое предупреждение объявлено до конца понедельника, 27 мая.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (до 23 метров в секунду), - говорится в информации ГУ МЧС России по Ростовской области.

В связи с непогодой жителей просят быть осторожными, максимально исключить пребывание на улице при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Напомним, в минувшие выходные непогода принесла большие неприятности жителям Ростова. В Александровке затопило квартиры дома, где рабочие затеяли ремонт, в центре наблюдались настоящие водопады, а над Ростовским море пронесся смерч (либо так показалось людям).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливень в Ростове-на-Дону: улицы превратились в реки, а над водохранилищем образовался смерч

В выходные на Ростов-на-Дону обрушился ливень. Жителей других городов вряд ли бы напугал сильный дождь с грозой, но ростовчане знают, что в непогоду южная столица России превращается в Венецию - по улицам текут реки, а не некоторые низинные места и вовсе может затопить. Причина - плохая работа ливневой канализации (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В библиотеках Ростовской области увеличилось число читателей
В Ростовской области 150 тысяч жителей будут больше платить за свет
Лебедь или Богиня?: Фото «Миссис Россия» в бассейне Полины Дибровой набирает тысячи лайков
«Похудеть надо пару килограмм»: Поклонники дают советы звезде Playboy Марии Лиман
«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки
«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Ливень не остановил ростовских велосипедистов
Ростовский дрифт: трамвай сошел с рельсов на 14-ой Линии
Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 мая - 2 июня 2019: солнце и до плюс 31 градуса
В Ростове-на-Дону провели ГТО по русскому языку
В Ростове-на-Дону во время дождя образовалась своя долина водопадов
"Давай, брат!": в Ростове-на-Дону подросток прыгнул в реку с высоты пятого этажа
Более 14 миллионов рублей потратят для заключенных в Ростовской области
Ростовчан возмутила уборка улицы Малиновского
ФК "Ростов" закончил сезон 2018/19 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ
В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья
Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей