МЧС распространило штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-27T15:57:14+03:00

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Спасатели Ростовской области распространили официальное сообщение о непогоде. Штормовое предупреждение объявлено до конца понедельника, 27 мая.

- Ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (до 23 метров в секунду), - говорится в информации ГУ МЧС России по Ростовской области.

В связи с непогодой жителей просят быть осторожными, максимально исключить пребывание на улице при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

Напомним, в минувшие выходные непогода принесла большие неприятности жителям Ростова. В Александровке затопило квартиры дома, где рабочие затеяли ремонт, в центре наблюдались настоящие водопады, а над Ростовским море пронесся смерч (либо так показалось людям).

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ИСТОЧНИК KP.RU