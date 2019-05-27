В библиотеках Ростовской области увеличилось число читателей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-05-27T15:59:50+03:00

В них почти 22 миллиона книг и изданий

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В понедельник, 27 мая, отмечается Всероссийский день библиотек. Как подсчитали статистики, всего в Ростовской области 1 032 библиотеки, в которых работает чуть больше 3,5 тысячи человек. При этом почти у половины из них - 47 процентов, есть высшее образование.

Всего же в донских библиотеках есть 21,9 миллионов экземпляров различных видов изданий. Только в прошлом году в них поступило 385,2 тысячи экземпляров печатных и электронных документов различных форматов. И, к слову, это на 4,4 процента больше, чем годом ранее.

Читателей в них также становится больше.

- Число пользователей, зарегистрированных в библиотеках, выросло на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 1576,9 тысячи человек, - уверяют в Ростовстате. - При этом 10,8 процента это удаленные пользователи. В общей сложности всем читателям, как реальным, так и виртуальным было выдано почти 35,2 тысячи документов различных форматов, включая электронные. В среднем, на одного пользователя пришлось 22,3 экземпляра.

Кстати, у 75 процентов библиотек есть доступ к сети Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU