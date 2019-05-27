2019-05-27T16:47:14+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ

Студенты будут обучаться на курсах по искусственному интеллекту и мобильной разработке, созданных специалистами Samsung Research Russia
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону открывается первая «IT Академия Samsung». Торжественная церемония подписания соглашения пройдет 28 мая в 13:00 в «Точке кипения» ЮФУ. В ней примут участие представители вуза, будущие педагоги курсов академии, а также преподаватели и лучшие выпускники «IT ШКОЛЫ SAMSUNG» (бесплатной годовой программы для старшеклассников, работающая в Ростове-на-Дону с 2014-го, - прим. автр.). Там же будут присутствовать директор по корпоративным проектам и взаимодействию с государственными органами власти штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев и руководитель группы развития экосистем решений московского Исследовательского центра Samsung Светлана Юн.

В этот день запланировано выступление врио ректора ЮФУ Инны Шевченко. А также презентации программ «IT Академия Samsung» и «IT ШКОЛА SAMSUNG», успешных проектов школьников и вручение им сертификатов выпускников.Известно, что ЮФУ станет

первым вузом-партнером, где с осени 2019-го студенты будут обучаться на курсах по искусственному интеллекту (ИИ) и мобильной разработке, созданных специалистами Samsung Research Russia. Программы «IT Академии Samsung» бесплатны для студентов и нацелены на совместное с вузами-участниками создание центров компетенций и подготовки молодых специалистов в самых востребованных областях IT-индустрии.

Кстати, «IT Академия Samsung» уже работает в десяти ведущих вузах России, где запущена программа по Интернету Вещей, разработанная в 2017 году.

КОНКРЕТНО

Регистрация на мероприятие https://leader-id.ru/event/22112/

Место проведения мероприятия: г. Ростов-на-Дону, ул. Р. Зорге, 21 Ж, «Точка кипения» Южного федерального университета

ИСТОЧНИК KP.RU

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