«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-27T16:51:36+03:00

Модели и певице посоветовали все же приберечь красоту для своего мужчины. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

Модели и певице посоветовали все же приберечь красоту для своего мужчины

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Легкого понедельника пожелала своим подписчикам «Мисс Россия» Татьяна Котова, опубликовав откровенное фото в купальнике.

- Всем нам яркого и незабываемого понедельника, - подписала она фотокарточку. - Все чаще сталкиваюсь в Инстаграм с суперотфотошопленными фото или с максимальной естественностью и бодипозитивом. Многие бросаются из крайности в крайность.

После этого она спросила у подписчиков, как по их мнению лучше: смотреть на красоту или на проблемы с ожирением?

Многие поклонники посоветовали следующее: «Должен быть баланс» и «Лучше оставаться верным себе».

kottova Всем нам яркого и незабываемого понедельника

- Если считаешь, что тебе лучше и больше по душе так, значит и делать лучше так, не обращая внимания на чье-то недовольство или критику. Это будет всегда, - высказал свое мнение один из Интернет-пользователей.

- Я, конечно, за красоту во всех ее проявлениях, но красоту твою должен видеть только твой мужчина и это мое убеждение! - посоветовал красотке другой.

Остальные же просто ограничились комплиментами снимку: «Какая вы шикарная!», «Вот прям всего в меру!», «Такая фигура аппетитная!», «Какая сексуальная» и «Все идеально!».

ИСТОЧНИК KP.RU