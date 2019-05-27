2019-05-27T16:51:36+03:00
Общество

«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника

Модели и певице посоветовали все же приберечь красоту для своего мужчины
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Модели и певице посоветовали все же приберечь красоту для своего мужчины. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Модели и певице посоветовали все же приберечь красоту для своего мужчины. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
Изменить размер текста:

Легкого понедельника пожелала своим подписчикам «Мисс Россия» Татьяна Котова, опубликовав откровенное фото в купальнике.

- Всем нам яркого и незабываемого понедельника, - подписала она фотокарточку. - Все чаще сталкиваюсь в Инстаграм с суперотфотошопленными фото или с максимальной естественностью и бодипозитивом. Многие бросаются из крайности в крайность.

После этого она спросила у подписчиков, как по их мнению лучше: смотреть на красоту или на проблемы с ожирением?

Многие поклонники посоветовали следующее: «Должен быть баланс» и «Лучше оставаться верным себе».

kottovakottova
Всем нам яркого и незабываемого понедельника
20444 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Если считаешь, что тебе лучше и больше по душе так, значит и делать лучше так, не обращая внимания на чье-то недовольство или критику. Это будет всегда, - высказал свое мнение один из Интернет-пользователей.

- Я, конечно, за красоту во всех ее проявлениях, но красоту твою должен видеть только твой мужчина и это мое убеждение! - посоветовал красотке другой.

Остальные же просто ограничились комплиментами снимку: «Какая вы шикарная!», «Вот прям всего в меру!», «Такая фигура аппетитная!», «Какая сексуальная» и «Все идеально!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В библиотеках Ростовской области увеличилось число читателей
МЧС распространило штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области
В Ростовской области 150 тысяч жителей будут больше платить за свет
Лебедь или Богиня?: Фото «Миссис Россия» в бассейне Полины Дибровой набирает тысячи лайков
«Похудеть надо пару килограмм»: Поклонники дают советы звезде Playboy Марии Лиман
«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки
«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Ливень не остановил ростовских велосипедистов
Ростовский дрифт: трамвай сошел с рельсов на 14-ой Линии
Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 мая - 2 июня 2019: солнце и до плюс 31 градуса
В Ростове-на-Дону провели ГТО по русскому языку
В Ростове-на-Дону во время дождя образовалась своя долина водопадов
"Давай, брат!": в Ростове-на-Дону подросток прыгнул в реку с высоты пятого этажа
Более 14 миллионов рублей потратят для заключенных в Ростовской области
Ростовчан возмутила уборка улицы Малиновского
ФК "Ростов" закончил сезон 2018/19 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ
В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья
Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей