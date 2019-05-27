Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Доброта спасет мир». Именно такой фразой подписала корзинку с фруктами супруга футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева (сейчас на правах аренды он играет за ФК "Ростов"). В одном из интервью, Катерина Новосельцева ( она находится на седьмом месяцев беременности, - прим. автр.) рассказала, что за время размолвки муж даже ни разу не прислал ей фруктов. Зато это сделала неизвестная женщина в Москве.
- Очень приятно, - записала улыбающаяся Катерина сторис в Инстаграм.
«Доброта спасет мир». Именно такой фразой подписала корзинку с фруктами Катерина. Фото: Инстаграм Катерины Новосельцевой.
Напомним, несколько месяцев назад Катерина публично рассказала, что стала жертвой «предательства близкого человека». Она узнала, что купленная в браке со спортсменом недвижимость, ей якобы не принадлежит. Супруг на вопросы отвечать не стал, а вместо этого пропал на несколько месяцев.
Тогда Катерина пошла в суд, чтобы там ей смогли разъяснить ситуацию. Ее интересы представляет известный юрист Екатерина Гордон.
ИСТОЧНИК KP.RU