Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве

СЕГОДНЯ 17:15 2019-05-27T17:18:15+03:00

Несколько лет назад футболист сделал предложение возлюбленной прямо на стадионе. Фото: Пресс-служба ФК "Ростов".

В одном из интервью Катерина Новосельцева поделилась, что за время размолвки муж ни разу не прислал ей даже фруктов

Изменить размер текста: A A

«Доброта спасет мир». Именно такой фразой подписала корзинку с фруктами супруга футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева (сейчас на правах аренды он играет за ФК "Ростов"). В одном из интервью, Катерина Новосельцева ( она находится на седьмом месяцев беременности, - прим. автр.) рассказала, что за время размолвки муж даже ни разу не прислал ей фруктов. Зато это сделала неизвестная женщина в Москве.

- Очень приятно, - записала улыбающаяся Катерина сторис в Инстаграм.

«Доброта спасет мир». Именно такой фразой подписала корзинку с фруктами Катерина. Фото: Инстаграм Катерины Новосельцевой.

Напомним, несколько месяцев назад Катерина публично рассказала, что стала жертвой «предательства близкого человека». Она узнала, что купленная в браке со спортсменом недвижимость, ей якобы не принадлежит. Супруг на вопросы отвечать не стал, а вместо этого пропал на несколько месяцев.

Тогда Катерина пошла в суд, чтобы там ей смогли разъяснить ситуацию. Ее интересы представляет известный юрист Екатерина Гордон.

novoseltseva_katerina Вчера для нас был эмоционально тяжелый день!

ИСТОЧНИК KP.RU