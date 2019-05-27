«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-27T17:31:24+03:00

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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области после своей победы в главном конкурсе красоты нашей страны враз стала медийной личностью. Теперь что ни фото - буря обсуждений среди поклонников, а их у нее уже больше пятидесяти тысяч (!) человек. Вот и на этот раз красавица поделилась снимком, сделанным во время публичного мероприятия с ее участием.

- Это был прекрасный день! Проходила моя автограф-сессия, - написала Алина, пояснив, что мероприятие состоялось в одном из торговых центров. - Дорогие мои, вас было так много, за что очень вам благодарна.

ms.alinasanko Вчера был прекрасный день!

Поклонники не заставали красотку скучать, а сразу же отреагировали на пост восторженными комментариями в адрес девушки.

- Смотрю на вас и улыбаюсь, почему сам не знаю, - написал один из них.

- Опасная женщина, - изложил свою догадку другой на английском языке.

- Ой-ой-ой какая сладкая девушка, - высказался третий.

Были и такие комплименты: «Грудь – супер!» и «Красотка».

ИСТОЧНИК KP.RU