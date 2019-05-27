2019-05-27T17:31:24+03:00
Общество

«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько

Каждое ее фото вызывает бурю обсуждений среди поклонников
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Каждое фото красавицы вызывает бурю обсуждений среди поклонников. Фото: Инстаграм Алины Санько.Каждое фото красавицы вызывает бурю обсуждений среди поклонников. Фото: Инстаграм Алины Санько.
Изменить размер текста:

«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области после своей победы в главном конкурсе красоты нашей страны враз стала медийной личностью. Теперь что ни фото - буря обсуждений среди поклонников, а их у нее уже больше пятидесяти тысяч (!) человек. Вот и на этот раз красавица поделилась снимком, сделанным во время публичного мероприятия с ее участием.

- Это был прекрасный день! Проходила моя автограф-сессия, - написала Алина, пояснив, что мероприятие состоялось в одном из торговых центров. - Дорогие мои, вас было так много, за что очень вам благодарна.

ms.alinasankoms.alinasanko
Вчера был прекрасный день!
3851 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Поклонники не заставали красотку скучать, а сразу же отреагировали на пост восторженными комментариями в адрес девушки.

- Смотрю на вас и улыбаюсь, почему сам не знаю, - написал один из них.

- Опасная женщина, - изложил свою догадку другой на английском языке.

- Ой-ой-ой какая сладкая девушка, - высказался третий.

Были и такие комплименты: «Грудь – супер!» и «Красотка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ
«Ростелеком» отменяет плату за междугородные звонки с таксофонов универсальной услуги связи
В библиотеках Ростовской области увеличилось число читателей
МЧС распространило штормовое предупреждение о непогоде в Ростовской области
В Ростовской области 150 тысяч жителей будут больше платить за свет
Лебедь или Богиня?: Фото «Миссис Россия» в бассейне Полины Дибровой набирает тысячи лайков
«Похудеть надо пару килограмм»: Поклонники дают советы звезде Playboy Марии Лиман
«Зачем прилюдно?»: Хейтеры раскритиковали третью жену футболиста Дмитрия Тарасова за поздравление бабушки
«В таком ракурсе - настоящая победа»: Подписчики обсуждают пляжное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Ливень не остановил ростовских велосипедистов
Ростовский дрифт: трамвай сошел с рельсов на 14-ой Линии
Отключения света 28 мая 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 27 мая - 2 июня 2019: солнце и до плюс 31 градуса
В Ростове-на-Дону провели ГТО по русскому языку
В Ростове-на-Дону во время дождя образовалась своя долина водопадов
"Давай, брат!": в Ростове-на-Дону подросток прыгнул в реку с высоты пятого этажа
Более 14 миллионов рублей потратят для заключенных в Ростовской области
Ростовчан возмутила уборка улицы Малиновского
ФК "Ростов" закончил сезон 2018/19 на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ
В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья
Ростовчанин украл зеркала с "Мерседеса" стоимостью в 100 тысяч рублей