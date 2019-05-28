2019-05-28T09:39:20+03:00
Спорт

Ростовская область выделит полтора миллиарда рублей на 54 спортивных объекта

Больше всего строек ожидается в Ростове-на-Дону
Илья БОГОМОЛОВ
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В Ростове ожидается спортивный бум.В Ростове ожидается спортивный бум.Фото: Правительство РО
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В Ростовской области за шесть лет будет построено 54 новых спортивных объекта, сообщили в правительстве региона. На эту цель будут выделены 1 миллиард 660 миллионов рублей.

К примеру, на территории Гребного канала уже в этом году планируется возвести четыре многофункциональные спортивные площадки. А в 2020-ом появится комплекс трасс для занятия велоспортом (ВМХ и маунтинбайк). Затем там будут построены стадион с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр подготовки футболистов с тренировочной базой и девятью полями.

Возле стадиона «Труд» в Ростове собираются возвести легкоатлетический дворец спорта с несколькими тренировочными залами. А на площадке Училища олимпийского резерва построят крытый футбольный манеж с полем в 2400 квадратных метров и на 1000 зрительских мест.

Также новые физкультурно-оздоровительные комплексы появятся в Константиновске и Шахтах, в 2024 году будет построен тренировочный ледовый каток в Ростове-на-Дону.

Областные чиновники также отметили, что займутся ремонтом трибун и спортивных помещений стадиона «Олимп-2», а также объектов Училища олимпийского резерва. В текущем году будет завершен капремонт дворца спорта в Белой Калитве, кровли спорткомплекса «Лидер», велотрека в Ростове, продолжится реконструкция стадиона «Шахтер» в городе Шахты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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