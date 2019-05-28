Для Ростова-на-Дону закупят еще десяток автобусов на 80 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-28T10:14:29+03:00

Машины должны быть выпущены не раньше 2019 года

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На сайте госзакупок Министерство транспорта Ростовской области опубликовало электронный аукцион на поставку десяти новых автобусов. Максимальная стоимость контракта - 83,5 миллиона рублей. Деньги выделяет региональный бюджет.

В документации отмечается, что транспорт должен быть приспособлен для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения. Машины должны быть выпущены не раньше 2019 года и вмещать в салон не менее 90 человек, а также оборудованы кондиционером и системой ГЛОНАСС.

Планируется, что закупленные автобусы выйдут на городские маршруты Ростова-на-Дону. Итоги конкурса будут подведены 14 июня.

Две недели назад сообщалось, что в Ростове новые автобусы выехали на два маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU