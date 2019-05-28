Институт компьютерных технологий и безопасности ЮФУ поздравляет и приглашает к себе выпускников-2019

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-28T11:15:11+03:00

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Сегодня для каждого из Вас подходит к концу важный этап становления и развития – обучение в школе. Позади остаются 11 лет упорного труда и стремлений, первых достижений и побед, а перед каждым из Вас открываются новые горизонты и перспективы развития. Совсем недавно Вы делали свои первые шаги в мире знаний, а сегодня наступает новый этап Вашего жизненного пути, не менее яркий и увлекательный, но вместе с тем ответственный период, когда формируются профессиональные знания и опыт, закладываются основы будущих успехов.

В первую очередь, хочется пожелать Вам успехов в подготовке к сдаче экзаменов и отличных результатов! Пусть Вас никогда не оставляет вера в себя и в свои возможности! Не бойтесь смотреть в лицо новому и неизвестному, никогда не переставайте учиться, смело идите вперед, ставьте перед собой самые высокие цели и добивайтесь их, у Вас всё обязательно получится!

Ваша взрослая жизнь начинается с ответственного выбора, взвешенного и самостоятельного решения – выбора своей будущей профессии. Безусловно, Ваши успехи и дальнейшую судьбу определяет выбор учебного заведения для получения основ своей будущей профессии. Одним из ведущих Институтов юга России, осуществляющим подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, обеспечения информационной безопасности, разработки программного обеспечения, администрирования компьютерных сетей, проектирования телекоммуникационных систем является Институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ), входящий в состав Южного федерального университета. Стоит отметить, что выпускники нашего Института широко востребованы не только в нашем регионе, но и за его пределами, а сферами их трудоустройства являются: разработка программного обеспечения, информационные технологии и безопасность, мобильная связь и Интернет. Учебный процесс в Институте обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, лаборатории и аудитории оснащены современным мультимедийным оборудованием, что позволяет готовить специалистов, востребованных на современном рынке труда.

Важной составляющей обучения является интересная и насыщенная студенческая жизнь, мы даем возможность разносторонне развиваться каждому студенту. Ребята принимают активное участие в различных научных, образовательных, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятиях регионального, всероссийского и даже международного уровня.

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности рад всем, кто принял решение получить качественное образование и актуальную профессию в престижном учебном заведении! С нетерпением ждём каждого из Вас!

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Директор ИКТИБ ЮФУ,

Г.Е. Веселов.

г. Таганрог, ул. Чехова, 2. 8(8634) 360-450 ictis.sfedu.ru

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