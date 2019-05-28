2019-05-28T10:30:14+03:00
Общество

Ростовчане сфотографировали молнию, осветившую небо на закате

Снимки впечатлили пользователей соцсетей
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону!"
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Ростовчане в социальной сети обсуждают фотографии грозовой тучи в лучах закатного солнца. Снимки были сделаны вечером 27 мая. На них запечатлено красно-розовое облако, внутри которого полыхает небесный огонь. Горожане нашли это зрелище очень красивым. Многие отметили, что сами лицезрели этот момент и даже снимали его на видео.

Добавим, что в ближайшие дни гроза в Ростове больше не предвидется, как и осадков. После разгула стихии ожидаются жаркие дни, с температурой до 31 градуса. Ветер 4-11 метров в секунду, преимущественно восточный.

Кстати, ранее российский спутник зафиксировал загадочные вспышки в атмосфере Земли и вышел из строя. Ученые пока не могут объяснить, с чем они столкнулись. Но признают: в небе творится нечто весьма странное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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