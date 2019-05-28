СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-28T11:54:08+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 29 мая 2019. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 29 мая 2019

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Отключение света 29 мая 2019 Ростов-на-Дону: где и когда. Известно, что не будут работать телевизоры, холодильники и кондиционеры в некоторых домах северного жилого массива, Чкаловского, а также на Западном и в Пролетарском районе. Как сообщают энергетики, все отключения — плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дон будут отключать электричество 29 мая

с 09:00 до 16:00:

- ул. Добровольского 9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2,11/6, 11/7, 13; ул. Орбитальная 66/4, 66/5, 66/6, 68/2, 68/3.

- ул. Пушкинская 199, 200-210; пер. Крепостной 104; пер. Нахичеванский 37.

с 09:00 до 17:00:

- ул. Украинская 106-150, 127-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-23, 2-44; пер. Мезенский 48-78, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Самарский 43-59, 72-98; пер. Ильменский 77-95, 74-94; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 79-101.

- ул. Штахановского 19, 19/1, 21, 21/2, 23, 23/1, 25А.

- ул. 37-я Линия 53-91; ул. 2-я Пролетарская 52-54, 63-75.

- пер. Белозёрский 48, 48А; ул. Белореченская 1-5, 23-29; пер. Ботанический спуск 3; ул. Лесопарковая 10-54, 13-17; ул. Родниковая 3-17, 14, 36-54; пер. Гродненский 2-6, 3-9; ул. Достоевского 1-49, 6-62; ул. Кима 1-35, 2-16; пер. Кумский 3-7, 2-6; пер. Майкопский 7-33, 2-18; ул. Песчаная 1-21, 4-24; ул. Писательская 7-65, 10-52; пер. Силикатный 29-47, 14-26; пер. Сулинский 1-15; ул. Республиканская 136.

- ул. Калининградская 2-4; ул. Белостокская 35-57, 46-78; ул. Объединения 45-67, 46-78; ул. Еременко 9-25.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU