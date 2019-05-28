В Ростове-на-Дону выбрали лучшего водителя скорой

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-28T12:10:37+03:00

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В Ростове-на-Дону назвали имя лучшего водителя скорой помощи. Конкурсные состязания состоялись в парке имени Островского. Как рассказали в мэрии города, цель конкурса не только проверить знания правил дорожного движение, но и выработать безопасные приемы вождения, а также совершенствовать уровень профессионального мастерства.

Чтобы попасть в финал, участникам пришлось потрудиться. В общей сложности были два отборочных тура, а также полуфинал. В итоге, из 22 водителей выбрали десятку финалистов. Им необходимо было продемонстрировать знание теории, а также устройства и порядка эксплуатации автомобиля.

Самым зрелищным этапом конкурса стала специально подготовленная по таком случаю «полоса препятствий», на которой финалисты демонстрировали свои умения в скоростном маневрировании. Надо сказать, что многие из них признались - это были цветочки по сравнению с тем, что им приходится выполнять на дорогах и во дворах многоэтажек, где машины стоят битком.

В итоге, лучшим стал Вячеслав Моголясов - водитель шестой подстанции, в тройке лидеров - Игорь Сильченко и Александр Васин. Приз зрительских симпатий у Николая Колесникова. Каждому в дополнению к кубку вручили еще и ценный подарок.

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- В день у каждого по 15-17 вызовов. Сейчас все машины оборудованы ГЛОНАСС, нас могут тормознуть и развернуть, - говорит доктор. - Диспетчеры смотрят: экстренный вызов - человек умирает, задыхается или еще что-то. Также система используется для слежения за нами, чтобы мы никуда не свернули. Чуть что - звонок: «Ага, вы отъехали». А водитель, бывает, просто от подъезда протянул в конец дома, чтобы машину выпустить. Диспетчер не верит, мне перезванивает. Приходится отрываться от больного и отчитываться: «Да здесь мы, работаем!» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU