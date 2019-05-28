2019-05-28T14:47:52+03:00
Происшествия

В Таганроге задержали мужчину, который украл десять электродвигателей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские ищут преступниковПолицейские ищут преступниковФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже. Согласно официальной версии, мужчина стащил электродвигатели.

- Сотрудники отдела вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на подозрительного мужчину, который перетаскивал что-то тяжелое под забором, огораживающим завод, - пояснили в Росгвардии. - Стражи правопорядка остановили незнакомца. Оказалось, что он вынес с территории предприятия десять электродвигателей.

Часть похищенного к моменту встречи с росгвардейцами злоумышленник успел загрузить в салон и багажник своей машины. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где выяснили, что это 30-летний житель Неклиновского района, ранее, кстати, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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