В Ростовской области выпускной по русскому языку сдают 39 тысяч девятиклассников

СЕГОДНЯ 12:22 2019-05-28T12:22:59+03:00

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Во вторник, 28 мая, в Ростовской области выпускники девятых классов сдают русский язык. Это один из обязательных экзаменов государственной итоговой аттестации для школьников. Продолжительность испытания - почти четыре часа.

Как рассказали в министерстве образования региона, в общей сложности этот предмет в настоящее время сдают 39,4 тысячи выпускников. Для них оборудованы 327 пунктов проведения, в которых есть системы видеонаблюдения, а также работают общественные наблюдатели. Результаты станут известны не позднее 11 июня.

То же касается и выпускников 11-х классов, сдававших накануне географию и литературу. Эти предметы, необходимые для поступления в вуз, выбрали 616 и 1 304 человека соответственно. В общей сложности, работал 21 пункт приема экзаменов. В министерстве добавили, что минимальный балл по географии составляет 37, а по литературе – 32.

ИСТОЧНИК KP.RU