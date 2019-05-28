2019-05-28T12:56:13+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону на четыре месяца ограничат движение по Западному мосту

По одной полосе в каждом направлении
Илья БОГОМОЛОВ
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Западный мост.Западный мост.Фото: Яндекс.Карты
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В Департаменте автодорог Ростова сообщили, что скоро начнется ремонт Западного моста через реку Дон (в створе улицы Всесоюзная). В связи с этим, с 18 июня по 31 октября будет ограничено движение транспорта на этом путепроводе - по одной полосе движения в каждом направлении движения.

Добавим, что на улице Всесоюзной, перед мостом, очень часто образуются пробки, даже вне часа пик.

Напомним, в нынешние дни идет ремонт улицы Лелюшенко - там делают участок длиной более 2,3 километра. Работы также ведутся на улице Катаева - от Буденновского проспекта до Гвардейского переулка (920 метров). С 20 по 27 мая были устранены дефекты покрытия проезжей части на 8-ой Линии, 10-ой Линии, проспекту Стачки, улице Еременко, улице Погодина, переулке Ашхабадский, улице Пестеля, улице Стартовой, проспектах Королева и Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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