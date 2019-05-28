Жительница Ростовской области получила маткапитал за вымышленного ребенка

СЕГОДНЯ 13:12 2019-05-28T13:18:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области под следствием оказалась 46-летняя уроженка Белокалитвинского района, которую подозревают в мошенничестве с выплатами. Еще в 2017 году она подала документы, согласно которым родила второго ребенка, а потому имеет право на получение материнского капитала - 453 тысяч рублей.

Как и положено, деньги были перечислены, но спустя два года, когда ребенок должен был идти в детский сад, оказалось, что его не существует. На самом деле женщина схитрила.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, - пояснили в правоохранительных органах. - Если вина подозреваемой будет доказана в суде, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, два года назад в Ростовской области накрыли группу злоумышленников, которая через Интернет торговала фиктивными свидетельствами о рождении. На основе этих документов некоторые обманщицы решили получить материнский капитал, но их быстро вычислили и заставили вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU