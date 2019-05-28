В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-28T16:06:41+03:00

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В Шахтах родителям двухлетней девочки, которые за ней не уследили, грозит крупный штраф и общение с полицией. По версии правоохранительных органов, они допустили небрежность, что едва не привело к гибели ребенка.

Обстоятельства несчастного случая, который произошел днем в понедельник, 27 мая, в многоквартирном доме на улице Разина еще выясняют, но известно следующее.

Родители на пару минут упустили из виду двухлетнюю дочь. Этого времени хватило ребенку, чтобы забраться на подоконник. Малышка, облокотившись на сетку, выпала вместе с ней из окна пятого этажа, но в полете зацепилась за кронштейн, на котором стоял блок кондиционера.

- Ребенка между блоком и стеной увидел сосед, живущий на этаж ниже, - рассказали в службе спасения города Шахты. - Он попытался ее удержать, но сорвался и упал вниз.

Пока одни очевидцы вызвали службы экстренного реагирования скорую, чтобы помочь пострадавшему мужчине, внизу родители и прохожие успели растянуть одеяло, на которое буквально следом упала девочка. Пострадавших доставили в больницы, они в тяжелом состоянии, но врачи дают хорошие прогнозы. У мужчины (известно, что ему 41 год, зовут Даниил) диагностировали множественные переломы и сотрясение мозга, у ребенка более легкие травмы - ушиб и ЗЧМТ.

ИСТОЧНИК KP.RU