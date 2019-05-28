Условия выгоднее, сервис лучше: ВТБ развивает сотрудничество с риелторами

СЕГОДНЯ 15:50 2019-05-28T15:50:40+03:00

Соглашения со многими региональными ассоциациями будут заключены до конца года

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Соглашение о сотрудничестве подписано между банком ВТБ и Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которую входит свыше 120 компаний и 12 тысяч специалистов рынка недвижимости.

Сообщается, что стороны намерены развивать деловые отношения между участниками регионального рынка недвижимости. В документе предусмотрены взаимные консультации по правовым и организационным вопросам, проведение исследований, круглых столов, семинаров и клиентских мероприятий. А важным аспектом сотрудничества станут еще и партнерские программы. К слову, ВТБ уже предоставляет специальные условия по ипотечному кредитованию членам этой ассоциации.

Как рассказал руководитель департамента ипотечного и автобизнеса банка Евгений Дячкин, это первое активное сотрудничество с региональными ассоциациями риелторов на рынке. И такое взаимодействие открывает новые возможности для развития и совершенствования процессов ипотечного кредитования.

- Мы рассчитываем, что обмен экспертизой с профессионалами рынка недвижимости поможет улучшить качество клиентского обслуживания и обеспечит граждан России наиболее выгодными условиями при оформлении ипотеки, - добавил он. Поэтому до конца текущего года планируем заключить подобные соглашения и в других крупных регионах.

В свою очередь президент Ассоциацией риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский отметил, что подписание соглашения с ВТБ - знаковое событие 2019 года, так как риелторы заинтересованы в совместной работе по развитию цивилизованного рынка недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU