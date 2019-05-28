2019-05-28T15:53:27+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прошли научные бои уже ставшего легендой «Турнира трех наук»

Состязания проходили на базе физического факультета ЮФУ
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ЮФУФото: ЮФУ
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону на базе физического факультета ЮФУ прошел региональный этап уже ставшего легендой «Турнира трех наук». Это ежегодное командное состязание между студентами вузов России по решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики во время Научных боев. Решение этих задач, предлагаемых для турнира, требует познаний в области физики, химии и биологии. Известно, что региональный этап Южный федеральный университет провел совместно с Воронежским государственным университетом. А участниками состязаний стали студенты не только из Ростовской области, но и из госуниверситетов Адыгеи, Севастополя и Кубани.

- В рамках состязаний конкурсанты должны были проявить свою сообразительность, знания и умения искать неочевидные и креативные решения сложных задач в рамках трех образовательных дисциплин, - добавили в вузе. В итоге, по итогам соревнований призовые места распределили так, первое место - Неестественные науки (ЮФУ), второе место - Spectrum (ЮФУ) и третье место - ГМО (СевГУ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону во время пожара эвакуировали жильцов десятиэтажки
В Таганроге опять произошел провал коллектора
Условия выгоднее, сервис лучше: ВТБ развивает сотрудничество с риелторами
В Шахтах мужчина, пытаясь спасти выпавшую из окна девочку, упал вместе с ней
В зоопарке Ростова-на-Дону родился краснокнижный такин-мишми
Жительница Ростовской области получила маткапитал за вымышленного ребенка
Русская русалка Влада Чигирева порадовала поклонников купальником в стразах
В Ростове-на-Дону на четыре месяца ограничат движение по Западному мосту
В Ростовской области выпускной по русскому языку сдают 39 тысяч девятиклассников
В Таганроге задержали мужчину, который украл десять электродвигателей
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего водителя скорой
Отключение света 29 мая 2019 Ростов-на-Дону: где и когда
Институт компьютерных технологий и безопасности ЮФУ поздравляет и приглашает к себе выпускников-2019
Ростовчане сфотографировали молнию, осветившую небо на закате
«Ростелеком» успешно протестировал прототип облачного сервиса защиты передачи данных с квантовым шифрованием
Для Ростова-на-Дону закупят еще десяток автобусов на 80 миллионов рублей
Ростовская область выделит полтора миллиарда рублей на 54 спортивных объекта
«Опасная женщина»: подписчики пытаются разгадать новую «Мисс Россия-2019» Алину Санько
Беременной жене футболиста питерского «Зенита» Ивана Новосельцева неизвестная женщина подарила фрукты в Москве
«Такая фигура аппетитная!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова в откровенном купальнике пожелала яркого понедельника
В Ростове-на-Дону открывается «IT Академия Samsung» на базе ЮФУ