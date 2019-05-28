В Ростове-на-Дону прошли научные бои уже ставшего легендой «Турнира трех наук»

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-28T15:53:27+03:00

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В Ростове-на-Дону на базе физического факультета ЮФУ прошел региональный этап уже ставшего легендой «Турнира трех наук». Это ежегодное командное состязание между студентами вузов России по решению заранее публикуемых научных задач, представлению решений в виде презентаций и защите их в ходе полемики во время Научных боев. Решение этих задач, предлагаемых для турнира, требует познаний в области физики, химии и биологии. Известно, что региональный этап Южный федеральный университет провел совместно с Воронежским государственным университетом. А участниками состязаний стали студенты не только из Ростовской области, но и из госуниверситетов Адыгеи, Севастополя и Кубани.

- В рамках состязаний конкурсанты должны были проявить свою сообразительность, знания и умения искать неочевидные и креативные решения сложных задач в рамках трех образовательных дисциплин, - добавили в вузе. В итоге, по итогам соревнований призовые места распределили так, первое место - Неестественные науки (ЮФУ), второе место - Spectrum (ЮФУ) и третье место - ГМО (СевГУ).

ИСТОЧНИК KP.RU