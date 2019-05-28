2019-05-28T16:38:23+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону во время пожара эвакуировали жильцов десятиэтажки

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Пожарные быстро потушили возгорание.Пожарные быстро потушили возгорание.
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В Ростове-на-Дону дознаватели разбираются в обстоятельствах пожара, который случился днем 28 мая в многоэтажке на улице 339-й Стрелковой дивизии.

- Сообщение о возгорании поступило в 12:30, на месте работали 19 сотрудников, которые задействовали пять единиц техники, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - В общей сложности было эвакуировано 37 жильцов. Никто не пострадал.

Пожарные справились с огнем достаточно быстро (площадь возгорания была всего пять метров, но шло сильное задымление).

Напомним, 1 мая в Ростове-на-Дону на Северном во время пожара обрушилась крыша многоэтажного дома. Сотни ростовчан стали свидетелями масштабного возгорания на улице Белорусской. По словам очевидцев, проход на стройку был свободным, там часто бегали подростки, появлялись бездомные и разводили костры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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