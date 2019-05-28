В Ростовской области на российско-украинской границе задержали пять попугаев Ара и Какаду

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-28T17:02:14+03:00

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Яркую находку задержали ветеринарные специалисты на российско-украинской границе, что на въезде в Ростовскую область. Инцидент случился в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Донецк». Как рассказали в региональном Управлении Россельхознадзора, там был оставлен легковой автомобиль, в котором находились пять попугаев Какаду и Ара. Пернатых везли из незалежной в Россию. Однако выяснилось, что документы на птиц были оформлены с нарушениями. В частности, в ведомстве пояснили, что у владельца не было результатов лабораторных исследований и информации о проведенной вакцинации.

- В целях недопущения возникновения и распространения возбудителей заразных и особо опасных болезней, в том числе общих для человека и животных на территории РФ, ввоз живой птицы без подтверждения о проведенных вакцинациях не допускается, - сообщили в Управлении.

В итоге, птиц в нашу страну так и не пустили, а вернули обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU