В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают провалившийся асфальт на улице Содружества
В социальных сетях города Ростова-на-Дону Интернет-пользователи обсуждают проваливавшийся асфальт в одном из спальных микрорайонов донской столице - Западном жилом массиве.
- Провал на улице Содружества огорожен уже не первый день. Скоро забросают мусором и можно будет ездить, - подписал кадр с ямой автор снимка Никита Сергеевич.
Всего за пару часов под постом уже несколько десятков лайков и комментариев. Интернет-пользователи соревнуются в остроумии.
- Это портал, от туда Люцифер должен вот-вот выйти, ждем-с, - написал один из горожан.
- Задерживается, столько дыр по городу, он запутался в какую выходить, смятение им овладевает, - поддержал шутку другой.
- Это метро в Таганрог, - выдвинул свою версию происходящего третий.
А вот бывалые пишут, что «яма в этом месте чаще есть, чем ее нет».
ИСТОЧНИК KP.RU