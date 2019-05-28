В соцсетях Ростова-на-Дону обсуждают провалившийся асфальт на улице Содружества

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-28T17:05:10+03:00

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В социальных сетях города Ростова-на-Дону Интернет-пользователи обсуждают проваливавшийся асфальт в одном из спальных микрорайонов донской столице - Западном жилом массиве.

- Провал на улице Содружества огорожен уже не первый день. Скоро забросают мусором и можно будет ездить, - подписал кадр с ямой автор снимка Никита Сергеевич.

Всего за пару часов под постом уже несколько десятков лайков и комментариев. Интернет-пользователи соревнуются в остроумии.

- Это портал, от туда Люцифер должен вот-вот выйти, ждем-с, - написал один из горожан.

- Задерживается, столько дыр по городу, он запутался в какую выходить, смятение им овладевает, - поддержал шутку другой.

- Это метро в Таганрог, - выдвинул свою версию происходящего третий.

А вот бывалые пишут, что «яма в этом месте чаще есть, чем ее нет».

ИСТОЧНИК KP.RU